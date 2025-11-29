CONMEBOL DEFINIÓ LAS SEDES DE LAS FINALES DE LOS TORNEOS CONTINENTALES DE LA PRÓXIMA TEMPORADA: DÓNDE SERÁN
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Montevideo será escenario de la Libertadores y Barranquilla de la Sudamericana, según anunció el organismo sudamericano.
Desde que la final de la Sudamericana se juega en partido único, las sedes han sido Asunción (2019, 2024 y 2025), Córdoba (2020 y 2022), Montevideo (2021) y Maldonado (2023). La Conmebol también informó que Santa Cruz de la Sierra será la sede en 2027, tras no poder cumplir con las obras para 2025 y elegir nuevamente a Asunción, donde Lanús se consagró campeón venciendo a Atlético Mineiro en los penales.