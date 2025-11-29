CONMEBOL definió las sedes de las finales de los torneos continentales de la próxima temporada: dónde serán

La Confederación Sudamericana de Fútbol definió las sedes que albergarán las finales de sus torneos continentales en la temporada 2026: Montevideo, en Uruguay, recibirá el partido decisivo de la Copa Libertadores, mientras que Barranquilla, Colombia, será anfitriona de la final de la Copa Sudamericana.

Montevideo volverá a acoger la definición del torneo más importante de clubes del continente tras cuatro ediciones. La última vez que la capital uruguaya fue sede fue en 2021, cuando Palmeiras se impuso 2-1 sobre Flamengo en tiempo extra, marcando un episodio histórico en el torneo.

Por su parte, Barranquilla será la primera ciudad colombiana en recibir la final de la Sudamericana desde que, en 2019, el encuentro definitivo comenzó a disputarse a partido único. “¡Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026! Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol); a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), y a todo el comité de la Conmebol”, celebró el alcalde Alejandro Char a través de X.