DIVISIÓN MICROTRÁFICO METROPOLITANA DESARTICULA PUNTO DE NARCOMENUDEO EN RESISTENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un importante operativo en el barrio Asentamiento Ávalos, secuestraron marihuana fraccionada, una elevada suma de dinero y diversos elementos utilizados para el presunto narcomenudeo.



El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 18:50, luego de tareas de inteligencia que habían detectado movimientos compatibles con la venta de estupefacientes en la zona. Con la correspondiente orden judicial, los agentes realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en Las Azucenas S/N, acompañados por representantes del Ministerio Público Fiscal.

Durante el registro, se incautaron dos bolsas tipo ziploc con sustancia vegetal similar a cogollos de marihuana, que tras la prueba de campo arrojaron un peso de 815 gramos. Además, se encontró un envoltorio estilo bochón con otros 27 gramos, totalizando 842 gramos de marihuana.

Asimismo, fueron secuestrados $2.614.500 en efectivo, tres balanzas de precisión, dos tijeras, bolsas y recortes utilizados para el fraccionamiento de la sustancia, un teléfono celular y una motocicleta Honda Wave roja. La investigación continúan con el fin de dar con el morador del inmueble.

Relacionado