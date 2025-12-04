INTERVENCIONES RURALES PERMITIERON ASISTIR A UN PERRO EN MAL ESTADO Y RESCATAR UN CACHORRO DE ZORRO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental realizaron en las últimas horas dos procedimientos vinculados a la protección animal en Machagai y Juan José Castelli.

El primer hecho se registró alrededor de las 17:30, cuando la División Operaciones Rurales Machagai recibió un llamado anónimo alertando sobre un perro en presunto estado de maltrato y abandono en una vivienda ubicada sobre la Ruta Nacional 16, kilómetro 137.

Al llegar, el personal constató la presencia del can, un macho que se encontraba recostado y con dificultades para alimentarse. El morador informó que el animal tenía un hueso atascado en la garganta y estaba bajo tratamiento de un veterinario particular.

La Fiscalía Rural y Ambiental dispuso continuar con el seguimiento veterinario hasta completar los estudios y recuperación del animal.

El segundo procedimiento ocurrió cerca de las 19:00 en una vivienda de la Quinta 4 de Juan José Castelli, donde vecinos informaron sobre la presencia de un animal silvestre. De esta manera, intervino el personal de la Division Operaciones Rurales J. J. Castelli y en el lugar, una vecina entregó de manera voluntaria un cachorro de zorro hembra, al que había asistido previamente luego de encontrarlo golpeado.

El ejemplar fue puesto bajo resguardo en una jaula especial y examinado por un veterinario policial. Más tarde, y conforme a lo dispuesto por la Brigada Operativa Ambiental, el animal fue reinsertado en su hábitat natural bajo las medidas de seguridad correspondientes.

Ambas intervenciones resaltan la labor preventiva y de protección de fauna doméstica y silvestre que llevan adelante las unidades rurales en la provincia.

