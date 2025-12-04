SÁENZ PEÑA: AGENTES RECUPERAN MÁS DE 500 MIL PESOS ROBADOS A UN SUPERMERCADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El dinero sustraído fue hallado en dos viviendas vinculadas al supuesto autor del hecho.

Durante la madrugada de este jueves, personal de la Comisaría Sexta logró recuperar una importante suma de dinero sustraída el 2 de diciembre, en un hurto ocurrido en inmediaciones del barrio Ex Aeroclub.

Alrededor de las 00:30, las investigaciones llevaron a los agentes hasta dos viviendas vinculadas al presunto autor del hecho. En la primera casa, ubicada en el barrio Antonio Zafra, familiares hicieron entrega voluntaria de $197.050. Minutos después, en otro domicilio del barrio Ex Aeroclub, se sumaron $320.000 más, que también fueron entregados al ser informados sobre el procedimiento.

En total, los agentes secuestraron el total de $517.050 pesos, que fueron puestos a disposición de la fiscalía en turno para avanzar con la causa por supuesto hurto.

