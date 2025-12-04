CAPTURADO EN PLENA HUIDA EL HOMBRE QUE ATACÓ A SU PAREJA Y A SU HIJO DE 4 AÑOS EN MACHAGAI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Durante la madrugada de este jueves, tras más de ocho horas de un intenso operativo cerrojo, la Policía del Chaco logró capturar a Pablo Avalos (24), acusado de atacar brutalmente a su pareja y a su hijo de apenas cuatro años en la localidad de Machagai.

El hecho ocurrió en la siesta del miércoles, cuando María Elena S. (23) ingresó por sus propios medios al hospital local junto a su pequeño hijo, ambos con heridas de arma blanca en el cuello. La joven presentaba un corte profundo en la zona lateral izquierda, mientras que el niño sufrió una lesión vascular de gravedad, por lo que fue derivado de urgencia al Hospital Pediátrico de Resistencia.

De acuerdo al testimonio de Natalia S., hermana de la víctima, la mujer estaba discutiendo con Avalos cuando el hombre tomó un cuchillo y la atacó. Luego, se abalanzó sobre el niño y también lo apuñaló, para finalmente escapar en una motocicleta Lifan 150.

Tras conocerse la gravedad del hecho, el fiscal en turno dispuso la intervención del Gabinete Científico y la búsqueda inmediata del agresor. Desde las 17:00 se desplegaron operativos simultáneos en Machagai, Quitilipi, Presidencia de la Plaza y Colonia Aborigen, con apoyo del DIC, Seguridad Rural y Caminera.

La tensión escaló cerca de la medianoche cuando el comisario Norberto González Añazco informó que el sospechoso había logrado escapar de un cerco policial en inmediaciones de la casa de su madre. Rápidamente se montó un operativo cerrojo sobre la ex Ruta 16.

A las 00:10, en plena oscuridad del camino rural, una moto a alta velocidad cruzó frente a los móviles. Era él. El personal del Servicio Externo —a cargo del Sargento Orlando Arias y el Cabo Carlos Avalos— lo interceptó y redujo tras una breve persecución.

Secuestros

Al detenido se le incautó: Una motocicleta Lifan 150 cc. Un cuchillo de 12 cm, presunta arma utilizada en el ataque. Un teléfono celular Samsung, un casco negro, un bolso con ropa y una llave de ignición.

Más temprano, en el lugar del hecho, se habían secuestrado tarjetas, documentos y otro celular perteneciente al imputado.

Avalos quedó detenido a disposición de la Fiscalía

El hombre, que según la investigación intentaba abandonar la provincia para refugiarse en Buenos Aires, fue entregado a la Comisaría de Machagai por razones de jurisdicción. La causa está caratulada como “Tentativa de homicidio”.

