EL GRUPO «LOS HOLGADOS» GANADOR DEL PRE COSQUIN 2026
El talentoso grupo de Castelli «Los Holgados» ganó el Pre Cosquín 2026 en el rubro «Conjunto Instrumental» que se realizó en Las Breñas, y representará al Chaco en el mayor festival de folclore del país que se realizará en el mes de enero en Córdoba.
El grupo Los Holgados está conformado, en su mayoría, por jóvenes apasionados por la música que defienden las auténticas expresiones de nuestra zona.
Es otro importante logro para mostrar el talento musical representado por jóvenes que aman y defienden las tradiciones.