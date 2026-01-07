DISPOSICIÓN DE LA ANMAT: SACAN DEL MERCADO UNA LECHE DE FÓRMULA Y ALIMENTO PARA BEBÉS DE UNA RECONOCIDA MARCA

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó que la empresa Nestlé Argentina S.A. inició un retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de productos destinados a lactantes. Se trata de leches de fórmula y alimento para propósitos médicos específicos en polvo para bebé.

La medida fue tomada debido a la posible presencia de la toxina cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas para la elaboración de los productos.

La bacteria Bacillus Cereus suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar esporas como forma de resistencia frente a condiciones adversas. Asimismo, es capaz de producir toxinas (cereulida, entre otras).

Este microorganismo puede provocar dos tipos de enfermedades, como la intoxicación, que se manifiesta con náuseas y vómitos una a seis horas luego de la ingesta del alimento contaminado con la toxina y el síndrome diarreico se presenta con diarrea, dolor abdominal y fiebre a las 8 a 16 horas post consumo.

Los lotes sacados del mercado

Los lotes que fueron quitados del mercado para prevenir la salud alimenticia son los siguientes:

Fórmula láctea para lactantes en polvo. Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO. Presentación: 400 g. RNE N°: 21-114032. RNPA N°: 21-130136

Lotes y fechas de vencimiento:

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027

Fórmula láctea para lactantes en polvo. Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO. Presentación: 800 g. RNE N°: 21-114032. RNPA N°: 21-130136

Lotes y fechas de vencimiento:

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027

Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027

Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027

Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes. Producto importado. Origen: Suiza

Marca: Nestlé Alfamino. Presentación: 400 g. RNE N°: 00-014591. RNPA N°: 079-00-022965

Lote y fecha de vencimiento:

Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027

Las recomendaciones de Anmat:

A la población que tenga en su poder los lotes mencionados que se abstengan de consumirlos.

A su vez, pueden comunicarse con la empresa al teléfono 0800-999-8100 (opción 3) o vía e-mail a: Servicios.alconsumidor@ar.nestle.com.

A quienes los expenden y distribuyen, tanto en tiendas físicas como virtuales, que lo retiren de la comercialización y se contacten con su proveedor.