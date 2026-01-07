LOS REYES MAGOS LLEVARON ILUSIÓN Y ESPERANZA A INSTITUCIONES DE LA CIUDAD

Por iniciativa de la Subsecretaría de Familia, Igualdad y Género, este martes 6 de enero, Día de Reyes, se llevó adelante una emotiva jornada solidaria con la visita de los Reyes Magos a dos instituciones de gran importancia para la comunidad.

La propuesta tuvo como objetivo reavivar las tradiciones y creencias populares, llevando magia, ilusión y un gesto de cariño a quienes atraviesan momentos difíciles, así como también a quienes celebran esta fecha tan especial desde espacios de cuidado y contención.

👑🎁 Los Reyes Magos visitaron el Centro de Atención al Discapacitado (CAIDIN) y el Hospital del Bicentenario, donde recorrieron las salas de internación, Obstetricia, Neonatología y Pediatría, compartiendo sonrisas, palabras de aliento y momentos de profunda emoción.

🤝 Acompañaron esta actividad el intendente Pío O. Sander, el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes, y la secretaria de Familia, Igualdad y Género, Solange Sander, junto a los Reyes Magos, quienes con gran entusiasmo participaron de este noble gesto solidario.

🙏 Las autoridades agradecieron especialmente la predisposición y el cálido recibimiento de las autoridades del CAIDIN y del Hospital del Bicentenario, destacando la importancia del trabajo conjunto para llevar alegría y sacar una sonrisa a cada niño y niña.

💫 La jornada se vivió con gran emoción, celebrando el espíritu del Día de Reyes y reafirmando el compromiso del Municipio con la inclusión, la contención y la sensibilidad social.

Relacionado