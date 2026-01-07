MILEI REAFIRMÓ SU ALINEAMIENTO CON EE.UU., PERO ACLARÓ: “NO VOY A ROMPER LOS LAZOS COMERCIALES CON CHINA”

El presidente Javier Milei reiteró este martes por la noche que la Argentina mantiene un alineamiento geopolítico firme con Estados Unidos , elogió el rol de Donald Trump en el escenario internacional y respaldó la operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, aunque aclaró que el país no romperá sus lazos comerciales con China .

Javier Milei volvió a trazar una línea entre geopolítica y economía: alineamiento estratégico con Estados Unidos y continuidad de los vínculos comerciales con China. (REUTERS)

Durante una entrevista con el canal de streaming Neura, Milei sostuvo que Trump “está rediseñando el orden mundial” y afirmó que la discusión global dejó de pensarse en términos de globalización para pasar a una lógica geopolítica. En ese marco, planteó que uno de los ejes centrales es “terminar con el socialismo asesino”, al que vinculó con los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

El Presidente remarcó que la posición argentina no es coyuntural, sino parte de una definición previa: “Tomamos una postura clara desde antes de ser electos. Fue parte de nuestra plataforma electoral, nuestra alianza geopolítica”, señaló. Y agregó que el actual contexto regional muestra un reordenamiento en el que algunos países están mejor posicionados que otros.

China, comercio y el límite que fijó Milei

Pese a la contundencia de su alineamiento con Washington, Milei introdujo una distinción clave. Aseguró que la alianza es geopolítica y no comercial, y fue explícito: “No voy a romper los lazos comerciales con China”. Para reforzar su argumento, recordó que incluso Estados Unidos mantiene vínculos económicos con el gigante asiático.

En paralelo, respaldó la operación estadounidense en Venezuela y lanzó duras acusaciones contra el chavismo, al que calificó como un “narcoestado terrorista”, al enumerar supuestos vínculos con Irán, Hezbollah, Hamas, el ELN y las FARC.

También defendió el control del petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, al sostener que busca cortar el financiamiento a gobiernos y organizaciones que calificó como terroristas, y rechazó que se trate de una apropiación del recurso.

Milei cerró su análisis con una referencia a las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y al caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, y cuestionó las críticas de sectores de izquierda tras la captura de Maduro: “Hemos visto cosas dantescas“.