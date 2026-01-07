JUAN JOSE CASTELLI ESCLARECIERON UN HURTO Y DETUVIERON A UN JOVEN CON MARIHUANA

Intervino el personal de la Comisaría Segunda de Juan José Castelli en el Barrio 40 Viviendas, logrando la aprehensión de dos sujetos y la demora de un menor de edad.

La investigación se inició tras la denuncia de un ciudadano de 21 años, donde manesto que desde un domicilio ubicado en el barrio Vinal, le sustrajeron varios elementos e identificó a los autores del robo de su mochila con diversas prendas de vestir y calzado. Ante esta información, el servicio externo de la unidad comenzó un rastreo por las zonas aledañas, obteniendo datos precisos de que los sospechosos se encontraban en el Barrio Chacra 65 ofreciendo elementos de dudosa procedencia.

Detención y Secuestro

Al llegar al lugar, los uniformados interceptaron a tres sujetos de 25, 22 y 16 años. En su poder tenían no solo la mochila y las prendas denunciadas (camperas Nike, zapatillas Irun, entre otras), sino también herramientas como un hacha y un taladro de impacto que no pudieron justificar.

Durante la identificación, hallron en poder del joven de 22 años un envoltorio y un cigarrillo armado con una sustancia vegetal. La División Drogas Peligrosas realizó la prueba de campo, confirmando que se trataba de marihuana (casi 11 gramos en total).

Resolución Judicial

El Fiscal en turno dispuso la aprehensión de los dos mayores en la causa «Supuesto Hurto» y ordenó la restitución de los bienes al denunciante. Por su parte, la Fiscalía Antidrogas de Sáenz Peña notificó la aprehensión del poseedor de la sustancia por infracción a la Ley N° 23.737. En cuanto al menor de 16 años, intervino el Juzgado del Menor y la UPI, siendo entregado a sus progenitores bajo las diligencias de rigor.

