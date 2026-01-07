HOSPITAL PEDIÁTRICO: LOS REYES MAGOS COMPARTIERON UN MOMENTO DE ESPERANZA CON LAS FAMILIAS
La actividad solidaria se desarrolló de manera articulada junto al Hospital Pediátrico, el Instituto de Turismo, la Municipalidad de Resistencia y el Ministerio de Desarrollo Humano, con el objetivo de llevar alegría, contención y un mensaje de acompañamiento a las familias.
La presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli, acompañó hoy a los Reyes Magos en una emotiva visita al Hospital Pediátrico “Avelino Castelán”, donde compartieron un momento de cercanía y esperanza con los niños y sus familias que atraviesan instancias de internación.
“Poder acompañar a los Reyes Magos en un lugar tan sensible como el Hospital Pediátrico es una forma de estar presentes, de llevar un gesto de cariño y esperanza a las familias que hoy atraviesan momentos difíciles”, expresó Mazzaroli.
En ese sentido, la funcionaria destacó el valor de estas acciones conjuntas: “Estas iniciativas unen tradición, valores y una presencia activa del Estado, fortaleciendo los lazos comunitarios y manteniendo viva nuestra identidad cultural”.
Durante la tarde, el recorrido de Melchor, Gaspar y Baltazar continuó por distintos puntos emblemáticos de la ciudad de Resistencia, como el Parque de la Democracia y la Plaza 25 de Mayo, donde numerosas familias también se acercaron para saludar a los Reyes Magos y compartir la ilusión, la magia y los deseos propios de esta celebración.
SON MOMENTOS QUE QUEDAN EN LA MEMORIA Y EL CORAZÓN DE LOS CHICOS
Finalmente, la presidente del Instituto de Turismo remarcó la importancia de sostener este tipo de encuentros: “Son momentos que quedan en la memoria y el corazón de los chicos y de sus familias, y que refuerzan el sentido de comunidad y pertenencia en nuestra provincia”.