DIRECTOR DE LA ESCUELA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE CERECC

En el día martes 27 de abril, nuestro medio se hizo presente en la escuela comunitaria intercultural bilingüe CERECC para entrevistar al director de esta escuela, quien nos comentó que: “Las personas tomaron la escuela, ya lo había decido el consejo comunitario, sabemos que detrás de esto hay personas involucradas que han influenciado a la comunidad para ponerlos en nuestra contra, por supuesto como directivos a cargo de esta institución con trayectorias desde hace 32 años de antigüedad donde dejo de ser proyecto especial y paso a gestión comunitaria. En un principio se trabajo con el consejo comunitario y estaba firmado por la ministra de educación, pero ahora resulta ser que con el nuevo consejo conformado el 25 de marzo de manera tan rápida las cosas cambiaron, esto se concretó mediante una asamblea, donde trajeron camiones para las personas lo cual nos sorprendió ya que era algo nuevo, nosotros percibíamos que algo no estaba bien ya que a nosotros como directores nos enseñan a hacer las cosas respetando la vía jerárquica, pero esto caso no fue así, fue sorpresivo para todos. Por esta razón tuvimos que salir a defendernos, no hay motivos ni fundamentos para que nos despidan, queremos explicaciones. Por eso visitamos a los medios de comunicación y a los mismos padres quienes tienen que tener conocimiento de la situación, ya que ellos toman las decisiones que en esta ocasión fue un atropello institucional”.



Agregó a su entrevista que: “Somos 6 personas directivas, el consejo nos sito el 12 de abril donde estuvimos obligados a venir y escucharlos, también redactaron un acta la cual no sabemos que fundamentos tiene y decía que el equipo directivo no podía estar en la institución, por supuesto nosotros preguntamos las causas del despido, pero en ese momento no supieron respondernos, solamente dijeron que era la decisión del consejo. Desde que asumí la dirección en el año 2015 se dejaron de lado las banderas políticas en la escuela, el objetivo solamente es la educación y que los chicos tengan clases. Pero no niego que Montiel tiene que ver con esto, ya que al finalizar la reunión acarreaban a las personas a su casa, esta claro el reflejo del estado. En la reunión de profesores también saltaron a decir que esperan la decisión del consejo, eso es lo que manipula, nuestros propios hermanos que tienen horas cátedras y escupen en sus propios platos.»

Para finalizar dio conocimiento el tema sobre las denuncias de personas del consejo que afirman que falsificaron sus firmas: “Hay una de las integrantes que esta presente a la cual le falsificaron la firma para ponerla en contra de nosotros. Por estos problemas estamos esperando la presencia de la ministra y de la regional ya que le habían mandado por correo al supervisor una nota antes de que esto suceda para que expliquen la situación y al menos tener contacto con ellos, pero no hubo respuestas solo me llamaba por teléfono, yo le pedí una reunión aunque sea por zoom de manera virtual, pero lamentablemente no ocurrió y esto nos duele por los estudiantes que apenas tienen sus clases presenciales”.

