DIBU MARTÍNEZ LE RESPONDIÓ A GATTUSO Y ENCENDIÓ LA POLÉMICA: «NO SABEN LO QUE ES SUDAMÉRICA»

La Selección Argentina ultima detalles para su amistoso ante Angola, el tercero de la preparación rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026, y en medio de esa previa, Emiliano “Dibu” Martínez volvió a quedar en el centro de la escena. El arquero campeón del mundo no dejó pasar los dichos de Gennaro Gattuso, que desde Italia apuntó contra las Eliminatorias Sudamericanas y generó una fuerte reacción.