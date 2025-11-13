DIBU MARTÍNEZ LE RESPONDIÓ A GATTUSO Y ENCENDIÓ LA POLÉMICA: «NO SABEN LO QUE ES SUDAMÉRICA»
El arquero de la Selección Argentina salió al cruce del técnico italiano, que cuestionó el nivel de las Eliminatorias Sudamericanas.
La Selección Argentina ultima detalles para su amistoso ante Angola, el tercero de la preparación rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026, y en medio de esa previa, Emiliano “Dibu” Martínez volvió a quedar en el centro de la escena. El arquero campeón del mundo no dejó pasar los dichos de Gennaro Gattuso, que desde Italia apuntó contra las Eliminatorias Sudamericanas y generó una fuerte reacción.
Gattuso había sugerido que el sistema de clasificación en Sudamérica debía “revisarse”, insinuando que el nivel de competencia era inferior al europeo. Desde la concentración argentina, el Dibu no se guardó nada: “Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas… no saben lo que es Sudamérica”, lanzó el marplatense, en alusión a las condiciones y la exigencia que enfrentan los equipos de la región.
El arquero del Aston Villa remarcó que las Eliminatorias sudamericanas tienen “otras complejidades que en Europa no ven” y defendió la jerarquía del seleccionado de Lionel Scaloni, que lidera el ranking FIFA y viene de conquistar la Copa América 2021 y el Mundial 2022.
Mientras tanto, Italia no atraviesa su mejor presente: tras quedar afuera de los últimos dos Mundiales, hoy debería disputar el repechaje para intentar clasificarse a la próxima cita mundialista. El contraste, inevitable, volvió a alimentar la polémica sobre la diferencia entre ambos continentes.
La situación del Dibu Martínez en Aston Villa
Más allá de sus declaraciones, el arquero argentino también fue noticia en Inglaterra. Pese a ser una de las figuras del Aston Villa, en las últimas horas el técnico Unai Emery tomó una decisión que sorprendió: lo relegó temporalmente de la titularidad en uno de los últimos partidos del club, aunque sin conflicto interno.
A mitad de año, Dibu había dejado entrever su posible salida del club inglés, pero finalmente se mantuvo como uno de los pilares del equipo, con actuaciones destacadas que lo ratifican como uno de los mejores arqueros del mundo.