¿China Suárez en UNO? Desde Turquía señalan que Estudiantes busca a Mauro Icardi

El rumor que viajó desde Estambul sorprendió al ambiente local: según portales turcos, Estudiantes habría preguntado por la situación contractual de Mauro Icardi, figura del Galatasaray y uno de los atacantes argentinos más destacados del último tiempo.

No hay nada cerrado, ni charlas avanzadas, ni acuerdos escondidos: apenas un sondeo, pero suficiente para que la noticia se instalara en las últimas horas.

La realidad es que cualquier operación por Icardi es, a priori, difícil. El delantero tiene vínculo hasta 2026 en Turquía y hay clubes de Arabia Saudita que lo siguen desde hace meses con ofertas económicamente muy superiores a lo que puede manejar cualquier institución sudamericana.

Por eso mismo, el simple hecho de hacer una consulta ya marca un rasgo: Estudiantes está atento a oportunidades y no descarta, al menos en los papeles, ir detrás de jugadores de calibre internacional.