¿CHINA SUÁREZ EN UNO? DESDE TURQUÍA SEÑALAN QUE ESTUDIANTES BUSCA A MAURO ICARDI
Sin anuncios rimbombantes ni negociaciones formales, en clubes turcos dan por hecho que el Pincha consultó por la situación del delantero.
En paralelo, la mención al nombre de Icardi arrastró el inevitable costado mediático. En redes, algunos usuarios volvieron a recordar viejas historias extrafutbolísticas que rodean al delantero, incluida la relación con la China Suárez, lo que derivó en chicanas y comentarios irónicos. Más allá de ese ruido, lo concreto es que Estudiantes se permitió consultar por un jugador de primer nivel, aun sabiendo que el escenario económico obliga a la cautela.
La historia, por ahora, no pasa de ahí: un llamado, un rumor que tomó vuelo y un club que mantiene una línea de gestión seria, sin prometer lo que no puede cumplir, pero sin dejar de mirar alto cuando aparece la chance de hacerlo.