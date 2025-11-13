Jue. Nov 13th, 2025

FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO IRLANDA VS PORTUGAL

By Redaccion 1 hora ago

Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Irlanda vs Portugal por las Eliminatorias UEFA 2025.

Por la quinta jornada de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, todas las miradas del Grupo F están puestas en Dublin, donde Irlanda y Portugal se enfrentan esta tarde en el Aviva Stadium desde las 16:45.

Irlanda, conducida por Heimir Hallgrimsson, llega con una campaña irregular: suma cuatro puntos tras un triunfo, un empate y dos derrotas. La necesidad de ganar en casa se vuelve crucial para no perder terreno frente a Hungría y Armenia, sus rivales directos en la lucha por el segundo puesto.

Del otro lado, Portugal viajó a Irlanda con una misión clara: cerrar de forma anticipada su clasificación. El equipo de Martínez acumula 10 puntos en cuatro fechas, con tres victorias y un empate, y solo necesita un nuevo triunfo para sellar su boleto al Mundial. Cristiano Ronaldo continúa siendo la gran referencia del conjunto portugués, acompañado por jóvenes talentos como Rafael Leão, João Félix y Vitinha.

Irlanda vs Portugal: probables formaciones

  • Irlanda: Kelleher, O’Brien, Collins, O’Shea, Coleman, Cullen, Taylor, Johnston, Ebosele, Azaz, Parrott.
  • Portugal: Costa, Cancelo, Dias, Inácio, Dalot, Fernandes, Neves, Vitinha, Bernardo, Ronaldo, Leao.

Cómo ver en vivo Irlanda vs Portugal

El partido será transmitido en exclusiva únicamente por la plataforma Disney+.

Cómo contratar Disney+

Navegador web

  •  Visita DisneyPlus.com (http//www.disneyplus.com/) y suscríbete.
  • Escribe tu dirección de correo electrónico y contraseña: si tienes una cuenta con otro servicio de la Familia de Compañías Walt Disney, escribe tu información de inicio de sesión actual para mantener tus credenciales conectadas.
  • Elige el tipo de suscripción y escribe la información de pago.
  • Selecciona VER AHORA.

Dispositivo móvil

  •  Descarga la aplicación de Disney+ en tu dispositivo desde la tienda de aplicaciones.
  • Abre la aplicación de Disney+ y suscríbete.
  • Escribe tu dirección de correo electrónico y contraseña: si tienes una cuenta con otro servicio de la Familia de Compañías Walt Disney, escribe tu información de inicio de sesión actual para mantener tus credenciales conectadas.
  • Elige el tipo de suscripción.
  • Paga dentro de la aplicación.

 

