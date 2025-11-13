Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Irlanda vs Portugal

Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, todas las miradas del Grupo F están puestas en Dublin, donde Aviva Stadium desde las 16:45. Por la quinta jornada de lasrumbo aldetodas las miradas delestán puestas en Dublin, donde Irlanda y Portugal se enfrentan esta tarde en eldesde las

Irlanda, conducida por Heimir Hallgrimsson, llega con una campaña irregular: suma cuatro puntos tras un triunfo, un empate y dos derrotas. La necesidad de ganar en casa se vuelve crucial para no perder terreno frente a Hungría y Armenia, sus rivales directos en la lucha por el segundo puesto.

Del otro lado, Portugal viajó a Irlanda con una misión clara: cerrar de forma anticipada su clasificación. El equipo de Martínez acumula 10 puntos en cuatro fechas, con tres victorias y un empate, y solo necesita un nuevo triunfo para sellar su boleto al Mundial. Cristiano Ronaldo continúa siendo la gran referencia del conjunto portugués, acompañado por jóvenes talentos como Rafael Leão, João Félix y Vitinha.

Irlanda vs Portugal: probables formaciones Irlanda: Kelleher, O’Brien, Collins, O’Shea, Coleman, Cullen, Taylor, Johnston, Ebosele, Azaz, Parrott.

Kelleher, O’Brien, Collins, O’Shea, Coleman, Cullen, Taylor, Johnston, Ebosele, Azaz, Parrott. Portugal: Costa, Cancelo, Dias, Inácio, Dalot, Fernandes, Neves, Vitinha, Bernardo, Ronaldo, Leao. Cómo ver en vivo Irlanda vs Portugal El partido será transmitido en exclusiva únicamente por la plataforma Disney+.