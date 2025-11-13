FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO IRLANDA VS PORTUGAL
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Irlanda vs Portugal por las Eliminatorias UEFA 2025.
Irlanda vs Portugal: probables formaciones
- Irlanda: Kelleher, O’Brien, Collins, O’Shea, Coleman, Cullen, Taylor, Johnston, Ebosele, Azaz, Parrott.
- Portugal: Costa, Cancelo, Dias, Inácio, Dalot, Fernandes, Neves, Vitinha, Bernardo, Ronaldo, Leao.
Cómo ver en vivo Irlanda vs Portugal
El partido será transmitido en exclusiva únicamente por la plataforma Disney+.
Cómo contratar Disney+
Navegador web
- Visita DisneyPlus.com (http//www.disneyplus.com/) y suscríbete.
- Escribe tu dirección de correo electrónico y contraseña: si tienes una cuenta con otro servicio de la Familia de Compañías Walt Disney, escribe tu información de inicio de sesión actual para mantener tus credenciales conectadas.
- Elige el tipo de suscripción y escribe la información de pago.
- Selecciona VER AHORA.
Dispositivo móvil
- Descarga la aplicación de Disney+ en tu dispositivo desde la tienda de aplicaciones.
- Abre la aplicación de Disney+ y suscríbete.
- Escribe tu dirección de correo electrónico y contraseña: si tienes una cuenta con otro servicio de la Familia de Compañías Walt Disney, escribe tu información de inicio de sesión actual para mantener tus credenciales conectadas.
- Elige el tipo de suscripción.
- Paga dentro de la aplicación.