DESCUBREN «BÚNKER» DE DROGAS CON COCAÍNA FRACCIONADA Y UN ARMA DE FUEGO

En un operativo realizado pasada la medianoche del jueves, efectivos de la División Drogas de Sáenz Peña allanaron una vivienda en Machagai que funcionaba como punto de venta de estupefacientes a baja escala, y detuvieron a una mujer de 27 años.

El procedimiento fue el resultado de tareas de patrullaje, vigilancia y recolección de pruebas que confirmaban la existencia de un «kiosco» de drogas en Pasaje Navarrete.

Con orden judicial emitido por el Juzgado de Garantías de Sáenz Peña, los agentes ingresaron al inmueble junto a ayudantes de fiscales.

Elementos secuestrados

Durante el registro, en presencia de un testigo, la Policía incautó 336 envoltorios de cocaína (56 gramos en total); recortes de polietileno, cucharas y cuchillos con restos de droga; cuatro teléfonos celulares; $209.900 en efectivo, y un revólver calibre 32 con dos cartuchos.

Todos los elementos fueron secuestrados por su vínculo directo con la comercialización de estupefacientes.

En tanto, la detenida fue notificada por «Supuesta infracción a la Ley de Estupefacientes N.º 23.737», en el marco de la Ley Provincial de Narcomenudeo N.º 2304. Además, se le inició una causa por «Supuesta infracción al artículo 189° bis del Código Penal», referido a la tenencia ilegal de arma de fuego.