La figura televisiva se suma al espacio de Javier Milei: qué rol ocupará en las elecciones

Karen Reichardt, actriz y conductora de televisión, quien dejará momentáneamente su carrera artística para integrarse a la lista que encabezará José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires. Su incorporación refleja una estrategia clara de La Libertad Avanza (LLA): Se trata deactriz y conductora de televisión, quien dejará momentáneamente su carrera artística para integrarse a la lista que encabezaráen la provincia deSu incorporación refleja una estrategia clara de(LLA): incorporar rostros mediáticos para ganar visibilidad, en un momento en que la falta de figuras políticas con experiencia en la gestión queda cubierta por la popularidad de quienes vienen del espectáculo.

Esta combinación, más allá de atraer votantes por curiosidad o simpatía, expone la carencia de un plan de gobierno sólido y una narrativa más profunda que trascienda la promesa de “cambios inmediatos” sin explicar cómo se llevarían a cabo. De acuerdo con Infobae, Reichardt se presentará como diputada nacional, aunque aún no está definido el lugar exacto en la boleta bonaerense.

Se especula que podría quedar en el segundo puesto reservado para mujeres, un lugar que garantizaría visibilidad, aunque también evidencia la forma en que el espacio prioriza el marketing electoral por sobre la experiencia legislativa.

La estrategia de colocar figuras mediáticas en posiciones clave ha sido objeto de críticas: convierte la campaña en un espectáculo más que en un debate sobre políticas públicas concretas, y deja en evidencia que la apuesta es ganar notoriedad antes que presentar un proyecto político de fondo.

En una entrevista con la TV Pública, Reichardt dio su mirada sobre la situación del país: “Lo veo con esperanza. Obviamente que un país que está destruido tiene sus tiempos para volver a estar bien. Creo que hay que dar tiempo. Es eso, tiempo, tranquilidad. Se entiende que estamos todos. Es difícil, pero se va a salir. Este país tiene todo. Es un país maravilloso”.