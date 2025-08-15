LA FIGURA TELEVISIVA SE SUMA AL ESPACIO DE JAVIER MILEI: QUÉ ROL OCUPARÁ EN LAS ELECCIONES
Una reconocida personalidad del mundo del entretenimiento decidió dar un salto al terreno político y formará parte de las boletas bonaerenses de La Libertad Avanza.
La estrategia de colocar figuras mediáticas en posiciones clave ha sido objeto de críticas: convierte la campaña en un espectáculo más que en un debate sobre políticas públicas concretas, y deja en evidencia que la apuesta es ganar notoriedad antes que presentar un proyecto político de fondo.