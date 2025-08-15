UNA OPERADORA DEL 911 SALVÓ A UN BEBÉ QUE SE AHOGABA: EL AUDIO QUE CONMUEVE A CÓRDOBA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Gracias a sus instrucciones precisas, un bebé de seis meses que había dejado de respirar logró sobrevivir tras un episodio de broncoaspiración en Villa Dolores.
La rápida intervención de una operadora del 911 en Córdoba fue fundamental para salvar la vida de un bebé de seis meses que se había ahogado accidentalmente tras recibir un medicamento recetado. La angustia de la madre, de 27 años, quedó registrada en un audio que luego se viralizó en redes sociales, mostrando la tensión y el profesionalismo que marcaron la diferencia en los primeros minutos críticos.
El episodio ocurrió durante la noche del jueves en Villa Dolores. La madre estaba junto a su hijo y su propia madre cuando, tras darle un jarabe al bebé, notó que este había dejado de respirar. Sin dudarlo, llamó describiendo la situación con desesperación: “Se me ahogó el nene y no sé qué hacer”, dijo mientras intentaba contener el pánico.
La operadora, con calma y experiencia, comenzó a guiarla paso a paso en maniobras de reanimación para bebés. “Póngalo boca abajo y le da golpecitos en la espalda. Despacito, tranquilícese usted. Le da golpes en la espalda de atrás. Y lo agarra del abdomen a los lados, lo tira hacia adelante y le da golpecitos en la espalda”, instruyó mientras mantenía la calma en la línea, demostrando cómo la atención telefónica puede salvar vidas en situaciones críticas.
Gracias a estas indicaciones, el bebé comenzó a reaccionar tras los primeros intentos. La madre, visiblemente aliviada, informó que el niño recuperó color y respiración. Acto seguido, lo llevó al patio para que pudiera tomar aire, mientras la operadora continuaba supervisando cada paso hasta la llegada del patrullero y la ambulancia.
El bebé fue trasladado al Hospital Regional de Villa Dolores, donde los médicos diagnosticaron broncoaspiración. Tras recibir la atención adecuada, el niño fue dado de alta pocas horas después, sano y estable.
Este caso volvió a poner de relieve la importancia del personal del 911 y su capacidad para guiar a los familiares en situaciones extremas, demostrando que la combinación de calma, conocimiento y rapidez puede ser determinante para salvar vidas.