UNA OPERADORA DEL 911 SALVÓ A UN BEBÉ QUE SE AHOGABA: EL AUDIO QUE CONMUEVE A CÓRDOBA

La rápida intervención de una operadora del 911 en Córdoba fue fundamental para salvar la vida de un bebé de seis meses que se había ahogado accidentalmente tras recibir un medicamento recetado. La angustia de la madre, de 27 años, quedó registrada en un audio que luego se viralizó en redes sociales, mostrando la tensión y el profesionalismo que marcaron la diferencia en los primeros minutos críticos.