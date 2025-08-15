CHACO: DETUVIERON A LOS DUEÑOS DE CEBRA PHONE POR LAVADO

La Justicia Federal de Chaco detuvo a los dueños de conocido local de celulares y notebooks en Resistencia, por presunto lavado de activos, contrabando y venta de productos falsificados. Durante los operativos se incautaron camionetas, autos, motos, una lancha, dinero en efectivo y documentación clave para la causa.

Este viernes por la mañana se llevaron a cabo seis allanamientos en simultaneo en distintos puntos en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que involucra a Brian José Obregón y Agostina Antonella Vispo, propietarios del comercio de telefonía Cebra Phone, quienes fueron detenidos.

Una vida de viajes y autos de lujo A través de sus redes sociales, la pareja exhibía vehículos de alta gama, propiedades de lujo y viajes internacionales a destinos como México, Brasil, Colombia y República Dominicana, lo que llamó la atención de los investigadores.

Los procedimientos, ordenados por el fiscal federal Patricio Sabadini, permitieron secuestrar vehículos de alta gama, motos, una lancha, documentación y otros elementos de interés para la causa.

En detalle, se incautaron una camioneta Dodge RAM (2019), un auto BMW 220i coupé (2025), una camioneta Volkswagen Amarok V6 4×4 Highline (2021), una Ford Ranger XLS MT 4×4 (2023), dos motos Yamaha NMAX (2024) y Zanella Styler 150 RT (2022) y una lancha Pampa Marine 520 con motor Yamaha 40 HP.