Sáb. Ago 16th, 2025

PATRICIA BULLRICH ANUNCIÓ QUE SERÁ CANDIDATA A SENADORA POR LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

By Redaccion 4 horas ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En línea con el tono que Javier Milei le está imprimiendo a la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, la ministra de Seguridad convocó a «dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza».

Patricia Bullrich va por la próxima batalla en el Senado.

Patricia Bullrich va por «la próxima batalla» en el Senado.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó este viernes que será candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires «para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado«.

«Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora», escribió Bullrich en su cuenta de X.

En línea con el tono que el presidente Javier Milei le está imprimiendo a la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, bajo el leitmotiv «kirchnerismo Nunca Más», la funcionaria convocó a «dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza».

«Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho», advirtió. «Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso«, concluyó.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com