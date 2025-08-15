CONDENARON A SEIS AÑOS DE PRISIÓN AL JOVEN QUE AMENAZÓ A ÁNGEL DI MARÍA

En mayo de 2024, Marcos Natanael Sánchez, de 21 años, y un cómplice no identificado dispararon contra la fachada de una estación de servicio y dejaron un mensaje intimidatorio destinado al futbolista, que en ese entonces planeaba su regreso a Rosario Central.

La rápida acción de las autoridades llevó a la detención de Sánchez apenas dos días después del suceso. El joven de 21 años, tras ser aprehendido, se declaró culpable de los cargos en su contra. Este reconocimiento de culpabilidad fue un factor clave que permitió que el caso se resolviera mediante un juicio abreviado.