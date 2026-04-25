Derrumbe en una excavación en el Barrio River: dos obreros quedaron atrapados

Caos de tránsito y alerta en la avenida Lugones

El gigantesco despliegue de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia alteró por completo la circulación vehicular en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. El incidente, ocurrido cerca de las 17 horas, generó un cierre parcial y un consecuente caos de tránsito para los miles de automovilistas que transitaban por allí.