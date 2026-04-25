RESISTENCIA DETIENEN A UN HOMBRE CON MÚLTIPLES PEDIDOS JUDICIALES

Se constató que tenía varias solicitudes de captura vigentes en Corrientes.

En la madrugada del sábado cerca de las 1:15, un móvil policial de la Comisaría Primera de Resistencia identificó en calle Arbo y Blanco Nº 530 aproximadamente a un hombre de 32 años.

Al verificar sus antecedentes en el Sistema Federal de Comunicación Policial (SIFCOP), se detectaron que poseía un pedido de captura por resistencia a la autoridad y daño, emitida por la Policía de Corrientes, con intervención del Juzgado Correccional Nº 2 de esa provincia. Otras dos capturas, solicitada por el Poder Judicial de la vecina provincia.

Y el último por una causa por supuesto robo en poblado y en banda, bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Corrientes.

Ante esta situación, fue trasladado a la Comisaría Tercera de Resistencia, quedando a disposición de la Justicia.

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