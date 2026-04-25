ANSES: LO QUE SUCEDERÁ CON LA TARJETA ALIMENTAR EN MAYO 2026

En paralelo, la Asignación Universal por Hijo se liquida con el 20% retenido, por lo que los montos varían según la cantidad de hijos. En el caso de una familia con dos hijos, uno con discapacidad, el ingreso total mensual se completa con el haber de la AUH, el adicional por discapacidad y la Tarjeta Alimentar, alcanzando los $562.999,52 en mayo.