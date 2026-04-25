ANSES: EL AUMENTO QUE TENDRÁN LAS JUBILACIONES EN MAYO 2026

Los beneficiarios que superen el piso mínimo pero no lleguen a $463.250,17 recibirán un bono proporcional. El complemento se calcula para que el total del haber más el refuerzo no exceda ese tope de $463.250,17.

Cómo quedan la AUH y otras asignaciones en mayo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $141.312,64 nominales. Se depositará mensualmente el 80% de ese monto ($113.050). El 20% restante queda retenido hasta que el titular presente la Libreta de Asignación con los controles de salud y escolaridad al día.

La AUH por Discapacidad alcanzará los $458.354, un monto superior que reconoce las necesidades específicas de este grupo. Esta prestación no tiene retención del 20% y se cobra completa cada mes.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $314.600,12 en mayo. Esta pensión está destinada a personas mayores de 65 años sin aportes suficientes para jubilarse.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez pasarán a ser de $275.275,12. Estas prestaciones cubren a personas en situación de vulnerabilidad que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación contributiva.

La Asignación por Embarazo (AUE) también llegará a $141.312,64, con el mismo esquema de pago que la AUH: 80% mensual y 20% diferido.