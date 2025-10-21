DEPARTAMENTO INVESTIGACIONES COMPLEJAS: APREHENDEN A UN JOVEN INVESTIGADO POR VIOLACIÓN DE DOMICILIO EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Era requerido por la Justicia desde hacía cuatro días.



Personal de la División Delitos Contra las Personas logró la aprehensión de un joven de 24 años vinculado a una causa por violación de domicilio en contexto de violencia de género.

El procedimiento fue el resultado de una ardua tarea investigativa y de seguimiento, en cumplimiento del oficio librado por la Fiscalía de Investigación Penal N° 9, que había solicitado su detención desde el pasado 16 de octubre.

En la noche del lunes, alrededor de las 21:45, los efectivos lograron interceptarlo en inmediaciones del barrio UPCP. Tras ser localizado, fue conducido a la División Medicina Legal y posteriormente trasladado al Departamento Investigaciones Complejas, donde se continuó con las diligencias judiciales correspondientes.

Consultada la fiscal interviniente, dispuso que el detenido sea notificado de su aprehensión en la causa requerida.

