OPERATIVOS POLICIALES DEJARON VARIOS CONTRAVENTORES Y SECUESTROS DE MOTOCICLETAS

Los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de operativos preventivos y de control vehicular en las jurisdicciones de la Comisaria Puerto Tirol y Colonia Popular.



En la localidad de Puerto Tirol, personal de la Comisaría local intervino en un domicilio del barrio 9 de Julio, donde una mujer solicitó presencia policial debido a disturbios protagonizados por su hijo. En el lugar, los agentes procedieron a la demora de un joven de 24 años, quien se encontraba promoviendo desorden en la vía pública, por lo que se dio intervención al Juzgado de Paz y Faltas, disponiéndose su notificación contravencional por infracción al Artículo 60° de la Ley 850-J.

En otro procedimiento de la misma dependencia, interceptaron a un motociclista de 20 años, por supuesta infracción a los artículos 50° y 56° del Código de Faltas Municipal. En su poder se secuestró una motocicleta Honda Wave 110 cc, la cual fue trasladada a la unidad policial.

Por su parte, personal de la Comisaría Colonia Popular, en el marco del Operativo de Prevención Nocturno Motorizado “Lince”, interceptó a un sujeto de 22 años, quien circulaba en una motocicleta Zanella 150 cc color negra, sin chapa patente ni documentación que acreditara su propiedad. El rodado fue secuestrado, y se dio intervención al Juzgado de Paz local, que dispuso instruir actuaciones por supuesta infracción al Artículo 44° del Código de Faltas Provincial, notificando acta contravencional en libertad al conductor.

