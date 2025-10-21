INTERIOR- LAS BREÑAS: DEMORAN A UN HOMBRE QUE PROMOVÍA DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ocurrió en el barrio Hipólito Irigoyen. Llevaba un arma blanca entre su prenda de vestir.

Efectivos de la Comisaría Las Breñas, en el marco del Operativo de Seguridad Preventiva “Patrullaje Motorizado Lince”, demoraron a un hombre que ocasionaba disturbios en la vía pública portando un arma blanca.

El procedimiento ocurrió cerca de las 22:45, en la intersección de Cortada 5 y calle Mercante, del barrio Hipólito Irigoyen. Allí, los efectivos procedió a la demora de un hombre de 37 años, quien se encontraba promoviendo desorden en la vía pública.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron en poder del mismo un cuchillo sin marca visible, con cabo de madera. La magistratura interviniente, dispuso que el ciudadano sea notificado de acta contravencional por supuesta infracción a los artículos 41° y 60° del Código de Faltas

