RESISTENCIA- VILLA LIBERTAD: DETIENEN A UNA PERSONA CON ELEMENTOS DE DUDOSA PROCEDENCIA

Personal de la División Sustracción Vehicular del Departamento Investigaciones Complejas intervino y demoró a un joven de 21 años que causaba disturbios en la vía pública.



Este lunes, alrededor de las 20:45, los efectivos de la División Sustracción Vehicular realizaban recorridas preventivas por distintas arterias del barrio Villa Libertad, cuando al llegar a calle Fortín Alvarado N° 1435 observaron a un joven que caminaba manipulando diversos objetos y portando un cuchillo, mientras insultaba a transeúntes y vecinos del lugar.

Al ser identificado, el sujeto intentó agredir a los efectivos, quienes procedieron a su demora.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron los elementos que llevaba consigo: una soldadora eléctrica, dos pares de zapatillas, una balanza digital de precisión, una mochila y un cuchillo.

El joven y los objetos fueron trasladados al Departamento Investigaciones Complejas, previo paso por la División Medicina Legal. Se dio intervención al Juzgado de Paz del barrio Guiraldes, que dispuso la notificación de actuaciones por supuesta infracción a los artículos 60° y 37° del Código de Faltas, y la instrucción de un sumario judicial para determinar la procedencia de los elementos secuestrados.

