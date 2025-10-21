JUAN JOSÉ CASTELLI: EL PARTIDO JUSTICIALISTA HOMENAJEÓ A LAS MADRES EN SU DÍA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Por iniciativa del presidente del Partido Justicialista local, Pío Sander, este lunes 20 de octubre se realizó un emotivo encuentro en la sede partidaria de Rivadavia 677, para celebrar una fecha tan especial como lo es el Día de la Madre 💐.

Un gran grupo de mujeres militantes y simpatizantes se dio cita para compartir una tarde llena de alegría, música y reconocimientos.

El acto fue encabezado por Pío Sander, junto a los compañeros Ismael Pablo Barnes y Javier Bender, quienes con colaboradores prepararon esta hermosa celebración con mucho cariño 💙.

👩‍👧‍👦 En su mensaje, Sander agradeció a todas las compañeras por su presencia y destacó la importancia del rol de las madres en la crianza y el cuidado de los hijos.

Resaltó especialmente a las mujeres trabajadoras, verdaderos pilares de la economía familiar, quienes con esfuerzo y dedicación sostienen sus hogares día a día.

“Queremos rendir homenaje a esas madres incansables, luchadoras y comprometidas, que son el corazón de cada familia”, expresó 💪❤️.

🎶 La jornada se vivió con gran júbilo y emoción: hubo música, sorteos y la entrega de numerosos premios donados por comercios locales, que se sumaron a esta noble iniciativa para que cada madre pudiera llevarse un presente 🎁.

🍽️ Durante el agasajo, las madres compartieron algo rico para degustar y un brindis especial, levantando las copas por el anhelo de lograr un gran triunfo este 26 de octubre ✨🥂.

Finalmente, Ismael Pablo Barnes agradeció la colaboración de los compañeros Javier Bender, Daniel Nuske, Ruben Romero, Pato Ibarra, Walter Benitez, Fernando Valdez, Roberto Scheffer, César Illeca, Tita, Pepis Yafrancisco, Johana Perez y Elvira Soler, entre otros, quienes desde temprano trabajaron en cada detalle para que todo saliera de la mejor manera 👏💪.

💙 Fue una noche de alegría, encuentro y reconocimiento para todas las madres justicialistas, símbolo de amor, lucha y esperanza y el compromiso de trabajar con convicción para hacer historia el domingo .

