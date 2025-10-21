CASTELLI: ¡SE ENCENDIÓ LA FERIA DEL DÍA DE LA MADRE!

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Más de 180 feriantes entre artesanos, manualistas y emprendedores se dieron cita en la Plaza San Martín, llenando la tarde de color, creatividad y alegría.

✨ La feria ofreció una gran variedad de productos gastronómicos y artesanales, elaborados con talento y dedicación por vecinos y vecinas que encontraron en sus habilidades una forma de generar ingresos y construir un futuro mejor para sus familias. 👩‍🍳👨‍🎨

🎁 Además, hubo sorteos y sorpresas para las madres presentes, que disfrutaron de una jornada especial en su día.

El intendente Pío Sander acompañó el evento, felicitó a todas las madres y agradeció a los emprendedores por su esfuerzo y compromiso con el crecimiento local. 🙌

También participaron el secretario de Cultura y Turismo, Rubén Romero, y el subsecretario de Ceremonial y Protocolo, Walter Benítez.

