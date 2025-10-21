CASTELLI: FERIA ANUAL DEL COLEGIO PÍO XII – UEGP N°36
El intendente Pío Sander participó de la feria anual de trabajos organizada por el Colegio Pío XII, que se llevó a cabo en la Plaza Central de Juan José Castelli.
Durante la jornada, los alumnos y alumnas de las distintas carreras de la UEGP N°36 presentaron sus proyectos académicos, en una muestra que busca acercar a la comunidad la oferta educativa y el trabajo formativo que se desarrolla en la institución. 🌟
Entre las presentaciones se destacaron proyectos como:
🔹»Hablemos Sobre Grooming»
🔹»Mapa de necesidades y Fortalezas y la Ruleta de Derechos»
🔹 “Volver al pasado: reencuentro con la historia”
🔹 “Escape filosófico”
🔹 “Marketing y Publicidad ”
🔹 “Ciencias sobre las emociones que sueñan”, entre otras, elaborado por estudiantes..
La UEGP N°36 ofrece una amplia y valiosa propuesta académica, que incluye las siguientes carreras:
🎓 Perito Superior en Derecho
💼 Marketing y Publicidad
🎨 Tecnicatura en Diseño Gráfico y Publicidad
🤝 Trabajo Social
🧠 Psicopedagogía
📖 Ciencias de la Educación
🇬🇧 Profesorado Superior en Inglés
📚 Profesorado en Educación Secundaria en Filosofía
🧩 Profesorado en Educación Secundaria en Psicología
💻 Profesorado en Educación Secundaria en Informática
El intendente Pío Sander felicitó a docentes, estudiantes y directivos por el compromiso y la creatividad reflejada en cada trabajo, destacando que la educación es el camino hacia el desarrollo y el futuro de nuestros jóvenes. 💪📘
Autoridades que participaron de esta jornada la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el concejal Adrian Bordon y el subsecretario de Ceremonial y Protocolo Walter Benítez.