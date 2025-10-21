CASTELLI: FERIA ANUAL DEL COLEGIO PÍO XII – UEGP N°36

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El intendente Pío Sander participó de la feria anual de trabajos organizada por el Colegio Pío XII, que se llevó a cabo en la Plaza Central de Juan José Castelli.

Durante la jornada, los alumnos y alumnas de las distintas carreras de la UEGP N°36 presentaron sus proyectos académicos, en una muestra que busca acercar a la comunidad la oferta educativa y el trabajo formativo que se desarrolla en la institución. 🌟

Entre las presentaciones se destacaron proyectos como:

🔹»Hablemos Sobre Grooming»

🔹»Mapa de necesidades y Fortalezas y la Ruleta de Derechos»

🔹 “Volver al pasado: reencuentro con la historia”

🔹 “Escape filosófico”

🔹 “Marketing y Publicidad ”

🔹 “Ciencias sobre las emociones que sueñan”, entre otras, elaborado por estudiantes..

La UEGP N°36 ofrece una amplia y valiosa propuesta académica, que incluye las siguientes carreras:

🎓 Perito Superior en Derecho

💼 Marketing y Publicidad

🎨 Tecnicatura en Diseño Gráfico y Publicidad

🤝 Trabajo Social

🧠 Psicopedagogía

📖 Ciencias de la Educación

🇬🇧 Profesorado Superior en Inglés

📚 Profesorado en Educación Secundaria en Filosofía

🧩 Profesorado en Educación Secundaria en Psicología

💻 Profesorado en Educación Secundaria en Informática

El intendente Pío Sander felicitó a docentes, estudiantes y directivos por el compromiso y la creatividad reflejada en cada trabajo, destacando que la educación es el camino hacia el desarrollo y el futuro de nuestros jóvenes. 💪📘

Autoridades que participaron de esta jornada la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el concejal Adrian Bordon y el subsecretario de Ceremonial y Protocolo Walter Benítez.

