TRANQUILIDAD, SEGURIDAD Y FUTURO: FAMILIAS RESISTENCIANAS YA CUENTAN CON SU CERTIFICADO DEL RUBH

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Las familias beneficiarias de más de 50 barrios de la capital chaqueña recibieron este documento con el cual podrán avanzar hacia la integración social y urbana, e iniciar trámites para acceder a servicios básicos.

Esta tarde, el gobernador Leandro Zdero, junto al intendente de Resistencia, Roy Nikisch, y la subsecretaria de Desarrollo Territorial, Alicia Ogara, entregaron 121 certificados del Registro Único de Beneficiarios del Hábitat (RUBH) a familias de más de 50 barrios de la capital chaqueña, en un acto realizado en el Auditorio de la Casa de las Culturas. “Estamos felices de compartir este pequeño paso que va a ser la formalización de su futuro hogar y su futura tierra”, expresó el gobernador Zdero, al celebrar el avance de un programa que busca dar seguridad y tranquilidad a los vecinos. El mandatario destacó el trabajo conjunto con el Municipio de Resistencia y con el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, para concretar estas gestiones en toda la provincia. “Estamos decididos a dar tranquilidad a la gente, y muchas veces esa tranquilidad comienza sabiendo que uno tiene su pedacito, su lugar para vivir, formar su familia y construir su casa”, sostuvo.

Orden y desarrollo urbano con mirada social

El Gobierno Provincial, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, recorre barrios y familias de distintas localidades para verificar la situación social y ambiental, realizar el relevamiento correspondiente y confeccionar el registro de datos que permite la entrega de los certificados.

Una vez otorgados los RUBH, los beneficiarios pueden iniciar los trámites para acceder a servicios básicos y avanzar hacia la regularización dominial de sus viviendas. “Queremos que la gente viva en paz y tranquila, y que cada esfuerzo que haga en su casa sepa que es suyo. Esto no solo mejora la situación habitacional, sino que nos permite avanzar con un plan de desarrollo para ir ordenando la ciudad”, finalizó Zdero.

Por su parte, el intendente Roy Nikisch agradeció el acompañamiento del gobernador y celebró el convenio que permite coordinar acciones entre Provincia y Municipio: “Esto garantiza que esto es de ustedes, que tienen la seguridad de su terreno”, remarcó.

El jefe comunal también destacó la inversión en tecnología que realiza el Municipio para avanzar con las mensuras y confección de planos, y detalló: “En los últimos meses, hemos intervenido 44 asentamientos y realizado 3.174 mensuras, un avance que no se había logrado en los últimos ocho años. Esto es posible gracias a la decisión política del gobernador de resolver los problemas y trabajar sin mezquindades.”

Gestión provincial, sin intermediarios, para mejorar la vida de los chaqueños

La subsecretaria Alicia Ogara expresó su satisfacción por esta nueva entrega: “Estoy agradecida con el equipo técnico y social que recorre cada domicilio para analizar la situación de las familias, porque se acabaron los intermediarios.”

Además, instó a los vecinos a consultar su situación habitacional y regularizarla en caso de no estar en regla, reafirmando que desde el Gobierno Provincial se continúa trabajando para mejorar la calidad de vida de los chaqueños.

Relacionado