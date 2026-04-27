CUÁNTO CUESTAN LAS CAMISETAS OFICIALES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA PARA MASCOTAS
De cara al Mundial 2026, la marca de las tres tiras presentó una colección exclusiva para mascotas que incluye a la Albiceleste entre sus diseños principales.
La fiebre por la Copa del Mundo ya no conoce de especies. Adidas anunció oficialmente el lanzamiento de una línea de indumentaria futbolera diseñada específicamente para perros, donde la Selección Argentina es una de las cuatro selecciones protagonistas junto a México, Colombia y Japón.
La propuesta apunta a un mercado en constante crecimiento y busca integrar a las mascotas en la previa del torneo que comenzará el 11 de junio en Norteamérica.
Las camisetas fueron pensadas para ofrecer movilidad y comodidad, permitiendo que los animales realicen sus movimientos cotidianos sin interferencias. Lejos de ser una versión simplificada, la prenda cuenta con detalles de alta calidad similares a los modelos de los futbolistas, incluyendo los escudos termosellados y el logo característico de la marca.
Detalles de la colección y disponibilidad de la camiseta para mascotas
Para los dueños que quieran vestir a sus mascotas con los colores nacionales, la marca brindó precisiones sobre el lanzamiento:
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Precio: La camiseta tendrá un valor de 35 dólares.
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Fecha de lanzamiento: Estará disponible en la web oficial de Adidas a partir del 1 de mayo.
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Mercados: La colección llegará a puntos seleccionados de América Latina, Asia y Oceanía.
Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, las grandes marcas deportivas buscan diversificar sus productos. Al incluir a la Selección Argentina en este grupo reducido de países para el lanzamiento inicial, Adidas reconoce la enorme demanda que genera la vigencia del equipo nacional. Esta movida comercial no solo refuerza el vínculo emocional de los hinchas con sus colores, sino que traslada la identidad albiceleste a un nuevo integrante del hogar, asegurando que toda la familia —incluidos los perros— esté lista para el debut mundialista.