La salida de Carlos María Frugoni de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, tras reconocer que no declaró siete departamentos en Miami, activó una serie de interrogantes dentro del Gobierno Nacional en torno a otro frente sensible: la investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En los pasillos de la Casa Rosada intentan separar ambos episodios. Funcionarios del oficialismo sostienen que el desplazamiento de Frugoni no solo era inevitable, sino que además refuerza la posición del ministro frente a las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito.

Otras voces añaden que Frugoni admitió haber omitido bienes en el exterior, mientras que en la causa de Adorni se analizan pasivos declarados, puntualmente créditos hipotecarios, cuya legalidad deberá determinar la justicia.

Las diferencias que marca el Gobierno entre ambos casos

“Son situaciones distintas y con niveles de gravedad diferentes”, repite una fuente de Balcarce 50. En esa línea, destacan que en un expediente se investiga la falta de declaración de patrimonio en el extranjero y, en el otro, la evolución de deudas bancarias ya informadas.

Frugoni, por su parte, reconoció públicamente “haber cometido un error”, al no incluir propiedades ni sociedades vinculadas en su declaración jurada, un punto que aceleró su salida del cargo y selló su situación política.

Sin embargo, incluso dentro del propio oficialismo hay voces que, en reserva, admiten cierta incomodidad. Consideran que la rapidez con la que se resolvió el caso Frugoni expone una tensión interna, aunque también señalan una diferencia clave: el exfuncionario aceptó la irregularidad, mientras que Adorni la niega y está bajo investigación judicial.

En el Gobierno aseguran estar tranquilos con el avance de la causa que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. Confían en una resolución cercana y favorable, y denuncian una “campaña mediática” contra el jefe de Gabinete.

“El expediente no demuestra corrupción”, repiten desde su entorno, donde descartan cualquier escenario de salida y sostienen que los plazos judiciales se están cumpliendo según lo previsto.

El respaldo de Milei y la nueva declaración jurada de Adorni

El miércoles, Javier Milei concurrirá a la Cámara de Diputados para respaldar a Adorni, quien desde las 10.30 presentará su primer informe de gestión ante los bloques legislativos, en un contexto político marcado por la causa.

El presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, son los principales defensores del funcionario, que trabaja en la nueva declaración jurada que deberá presentar el 31 de julio, luego de que la Oficina Anticorrupción prorrogara el vencimiento del trámite.

La agenda de Javier Milei para la próxima semana

Javier Milei afrontará la última semana de abril con una agenda intensa en los distintos frentes del Gobierno. El lunes encabezará una reunión de gabinete en la Casa Rosada, junto a Karina Milei y todos los ministros, con foco en ordenar la dinámica del Ejecutivo y definir la estrategia para las próximas semanas.

Al día siguiente, el martes, participará de una disertación en el Palacio Libertad (ex CCK) sobre economía, donde compartirá un panel académico con Juan Carlos de Pablo y el diputado oficialista Adrián Ravier.

El momento político más importante llegará el miércoles, cuando el presidente asista al Congreso para respaldar al jefe de Gabinete durante la presentación del informe de gestión ante Diputados.

La semana se cerrará el jueves, con reuniones en la Quinta de Olivos, donde Milei pondrá el acento en el seguimiento del paquete de reformas enviado al Congreso y en la planificación económica de cara a mayo, en la antesala del feriado por el Día del Trabajador.