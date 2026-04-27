«NO PRESENTARSE A TRABAJAR»: AMENAZA DE TIROTEO EN CLÍNICA DE FLORENCIO VARELA QUE ATIENDE AFILIADOS DEL PAMI
Trabajadores del centro de salud privado encontró un cartel con una amenaza en uno de los baños del establecimiento. Avanza la investigación.
Una grave amenaza de tiroteo conmocionó este lunes a la Clínica Santa Clara de Florencio Varela, un centro de salud privado clave en la zona sur por su atención a jubilados de PAMI. La intimidación fue descubierta en un cartel dentro de los vestuarios del personal, lo que disparó una denuncia inmediata por parte de las autoridades del establecimiento.
El texto, hallado detrás del área de laboratorio en la planta baja, contenía una advertencia directa. «No presentarse a trabajar mañana. Tiroteo en la clínica», decía el cartel.
Tras el hallazgo, el director médico, Christian Adrián Caroli, se dirigió a la Comisaría 1.ª del distrito para formalizar la denuncia. La causa, caratulada como intimidación pública, está siendo investigada por la UFI n.º 04 de Florencio Varela.
Investigan la amenaza de tiroteo en la clínica de Florencio Varela
Aunque la clínica decidió no evacuar y continuar con la atención, el clima entre trabajadores y pacientes de la guardia fue de absoluta preocupación. Los investigadores manejan los siguientes datos:
El cartel fue colocado en un vestuario interno. Se sospecha que el autor lo dejó el domingo, aprovechando el acceso durante el turno noche o fuera del horario administrativo.
Em tanto, la fiscalía analiza las grabaciones de seguridad internas y tomará declaración a quienes ingresaron a dicho vestuario en las horas previas al hallazgo. Se busca determinar si existe un vínculo con la reciente ola de amenazas anónimas registradas en escuelas de la región, que han seguido patrones similares.
Una escalada preocupante en el AMBA
Lo que distingue a este caso de las falsas alarmas que han afectado a decenas de colegios bonaerenses en las últimas semanas es el perfil del objetivo. Al tratarse de una institución que brinda servicios esenciales al PAMI, cualquier alteración en su funcionamiento pone en riesgo directo la salud de los adultos mayores, la población más vulnerable del sistema sanitario.
Las autoridades de seguridad y fiscalías especializadas en ciberdelito han reforzado su trabajo conjunto ante lo que consideran una escalada en la gravedad de estas intimidaciones, que obligan a desplegar operativos costosos y afectan la operatividad de servicios públicos críticos.