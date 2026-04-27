SAENZ PEÑA RECUPERAN UN AUTO ROBADO EN BUENOS AIRES QUE TENÍA NUMERACIÓN ADULTERADA Y PAPELES FALSOS

En la tarde de este lunes, efectivos de la División Investigaciones Complejas lograron el secuestro de un automóvil con pedido de secuestro, el cual presentaba una sofisticada maniobra de adulteración. Con este procedimiento, ya son 33 vehículos incautados en la que va del año por parte de la institución.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 16, en el Barrio Ramseyer, específicamente en la calle 21, entre 44 y 46. Tras tareas investigativas, los agentes localizaron un Chevrolet Onix sospechoso. En el lugar, un residente manifestó que el vehículo le había sido entregado por un conocido para que realizara un servicio de lavado.

Ante la sospecha de irregularidades, se solicitó la intervención de la División Verificación Vehicular. Los especialistas confirmaron que las numeraciones de motor y chasis eran apócrifas. Sin embargo, al inspeccionar el código VIN original en el parabrisas, el sistema de la DNRPA reveló la verdadera identidad del rodado: el vehículo tenía una patente distinta a la colocada y registraba un pedido de secuestro activo por «Robo» desde el 7 de noviembre de 2024, en la Provincia de Buenos Aires.

Además, dentro del automóvil se halló una cédula y un título de propiedad que, tras ser analizados, resultaron ser falsificados.

El caso quedó en manos de la Fiscalía N° 4, a cargo del Dr. Gustavo Valero, quien ordenó el secuestro inmediato del rodado y la documentación. En cuanto al hombre que tenía el auto en su poder, se le tomó declaración testimonial para avanzar en la identificación de los responsables de la maniobra.

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