DECIMOCUARTA EDICIÓN CHACO PRESENTE EN ENCUENTRO ANUAL DE OFICINAS DE LA MUJER Y GÉNERO

La justicia del Chaco estuvo presente en el decimocuarto encuentro anual de Oficinas de la Mujer y Género de los poderes judiciales argentinos. La actividad tuvo lugar en Córdoba en el marco del quince aniversario de la creación de la OM de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La apertura estuvo a cargo del presidente del Tribunal Superior de Justicia cordobés, Luis Angulo, junto a sus partes Aída Tarditti, Domingo Sesin, María Marta Cáceres de Bollati y Jessica Valentini. Por el Chaco asistió Luciana Sampietro, directora del Centro Judicial de Género y estuvieron presentes la titular de la Oficina de la Mujer de la CSJN, María Delia Castañares e integrantes de las OM provinciales.

El primer día hubo espacios de trabajo en comisiones en los que las delegaciones analizaron obstáculos comunes y diseñaron propuestas para la agenda federal 2026. La segunda jornada fue abierta al público con modalidad presencial y virtual e incluyó paneles temáticos en los cuales cada jurisdicción presentó las prácticas incluidas en la edición de este año del Informe sobre Buenas Prácticas de los Poderes Judiciales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres.