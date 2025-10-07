ORGANIZADO POR UNIVERSIDAD AUSTRAL Y UNICEF JUSTICIA DE FALTAS EN CONGRESO SOBRE RIESGOS EN ENTORNOS DIGITALES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Días atrás, la Jueza de Faltas de Barranqueras, María Victoria Rajoy Urrutia, participó en Buenos Aires del Congreso «Abordaje de los riesgos en entornos digitales para niños, niñas y adolescentes», organizado por el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) de la Universidad Austral y UNICEF. El encuentro reunió a figuras destacadas del ámbito judicial, académico y de seguridad con el objetivo de intercambiar experiencias y brindar herramientas para la investigación.
Entre los asistentes estuvieron Daniela Dupuy, fiscal especializada en cibercrimen de la CABA y Directora de OCEDIC de la Universidad Austral; Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF Argentina; Inés Weinberg, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la CABA y Sergio Gabriel Torres, juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. También Guillermo Yacobucci, director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Austral; Carolina Stanley, asesora general tutelar de CABA y Pilar Ramírez, vicepresidenta de National Capacity Building de International Centre for Missing & Exploited Children.
Rajoy Urrutia, junto a la secretaria del juzgado, Cecilia Acosta, participaron del panel «Jueces, fiscales e Investigadores de Operaciones Transnacionales con NNyA víctimas» que abordó las redes de trata y explotación y las respuestas judiciales e interinstitucionales.
El congreso tuvo como objetivo generar lineamientos para fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes ante los riesgos digitales, promoviendo una coordinación más estrecha entre autoridades judiciales, fuerzas de seguridad, organismos internacionales y el mundo académico.