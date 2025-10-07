ACCIONES INTERINSTITUCIONALES COLONIA BENÍTEZ: BALANCE POSITIVO PARA EL TRABAJO ENTRE JUSTICIA DE PAZ Y POLICÍA

La justicia de paz y faltas y la policía del Chaco trabajaron de manera conjunta durante el último fin de semana en la tradicional celebración de la estudiantina realizada en Colonia Benítez.

Las acciones fueron coordinadas días atrás por la jueza Julieta Ross y el subcomisario Hernán Vargas y previeron cuestiones organizativas vinculadas a la afluencia de jóvenes provenientes también desde Margarita Belén y otras localidades cercanas.

«Para nosotros este tipo de acuerdos interinstitucionales son fundamentales para garantizar el normal desarrollo de las actividades y anticiparnos a posibles escenarios que puedan presentarse durante este tipo de eventos. Los resultados fueron muy buenos y no hubo ningún incidente», relató la magistrada.