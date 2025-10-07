¿SANTILLI NO VA? AFIRMAN QUE LA FISCALÍA ELECTORAL DICTAMINÓ QUE KAREN REICHARDT ENCABECE LA LISTA DE LLA
Sin dudas, la novedad de último momento podría sacudir a todo el armado de La Libertad Avanza. ¿Quién reemplazará a José Luis Espert?
Según la fiscal, la renuncia de Espert exige que Reichardt ascienda del segundo al primer puesto, provocando el consecuente corrimiento ascendente del resto de la lista para mantener la estructura de paridad.
Ahora, la decisión del magistrado podría echar por tierra el plan de Javier Milei de colocar a Santilli como cabeza de lista y así ganar terreno.