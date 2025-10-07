¿SANTILLI NO VA? AFIRMAN QUE LA FISCALÍA ELECTORAL DICTAMINÓ QUE KAREN REICHARDT ENCABECE LA LISTA DE LLA

La clave del dictamen de Roteta radica en la. La fiscal argumentó que las leyes de acciones afirmativas buscan garantizar la igualdad de representación de las mujeres, y por lo tanto, nunca deben interpretarse de manera que perjudiquen al grupo que se intenta proteger.

Según la fiscal, la renuncia de Espert exige que Reichardt ascienda del segundo al primer puesto, provocando el consecuente corrimiento ascendente del resto de la lista para mantener la estructura de paridad.

Ahora, la decisión del magistrado podría echar por tierra el plan de Javier Milei de colocar a Santilli como cabeza de lista y así ganar terreno.