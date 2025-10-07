SUSTRAÍAN PASTO Y FUERON DEMORADOS POR “SUPUESTO DESORDEN”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El damnificado sería un empleado de la Municipalidad de Resistencia.

Esta mañana un empleado municipal llamó a la policía porque dos ciudadanos sustraían pasto de la Laguna Argüello. Ambos fueron interceptados por este ciudadano de 58 años y comenzaron un desorden por el que los dos sospechosos fueron demorados. Se incautó una pala ancha y tres rectángulos de pasto.

Los demorados de 22 y 15 años fueron notificados de su infracción bajo la causa de “supuesto desorden” y fueron trasladados a la Comisaría Octava Metropolitana a espera de seguir lineamientos legales.

