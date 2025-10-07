FONTANA ESTABA EN LA PLAZA Y LO ATACARON A MACHETAZOS: AMBOS FUERON DETENIDOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

También incautaron la moto que utilizaban y el machete.

Un hombre llamó al 911 tras haber sido agredido con un machete en la plazoleta del barrio Puerto Vicentini. Los agresores se movilizaban en una moto y huyeron tras el ataque. La víctima del hecho realizó la denuncia y, esta mañana, agentes de la Comisaría Segunda de Fontana lograron detener a los sospechosos bajo la causa de “supuestas lesiones graves con arma blanca”.

El hecho ocurrió esta madrugada, el joven de 27 años estaba en la plazoleta de su barrio cuando fue atacado por los dos sospechosos que lo atacaron con un machete causándole heridas graves. Los doctores lo diagnosticaron con una herida grave en la mano derecha y fue trasladado al Hospital Perrando de Resistencia, donde le dieron un diagnóstico más específico: “herida cortante por arma blanca con lesiones expuestas de tendones extensores de mano derecha”.

Los agentes se pusieron a investigar inmediatamente realizada la denuncia y cerca de las 10:30 de este martes aprehendieron a los sospechosos de 33 y 25 años. También incautaron un machete de 50 centímetros de hoja y una motocicleta Rousser N200. Además, se descubrió que uno de ellos tenía un pedido de captura por la causa de “supuesta violencia de género”.

Relacionado