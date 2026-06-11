COMUNICADO – GERENCIA ZONA NORTE

La Gerencia Zona Norte de SECHEEP solicita las disculpas del caso a los usuarios de las localidades de Villa Río Bermejito, El Espinillo, Fortín Lavalle, Puerto Lavalle y sus respectivas zonas rurales, por la interrupción del suministro eléctrico registrada durante las primeras horas de la jornada de hoy.

La contingencia se originó a raíz de una falla en la línea de 33 kV que abastece a las localidades antes mencionadas. Tras detectarse el inconveniente, el personal técnico de la empresa actuó de manera inmediata, localizando el punto de falla y realizando las tareas necesarias para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Agradecemos la comprensión de todos los usuarios ante esta situación y reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando de manera permanente en el mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, con el objetivo de minimizar este tipo de eventos y brindar un servicio cada vez más confiable.

GERENCIA ZONA NORTE – SECHEEP

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