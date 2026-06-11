QUEDÓ FUERA DEL MUNDIAL 2026, PERO FUE RECIBIDO COMO HÉROE EN SU PAÍS

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan regresó a Mogadiscio envuelto en una mezcla de orgullo nacional y polémica internacional. Aunque había sido designado por la FIFA para integrar el plantel arbitral del Mundial 2026 y convertirse en el primer juez de Somalia en dirigir una Copa del Mundo masculina, una decisión de las autoridades migratorias estadounidenses frustró su participación en el torneo.

A su llegada a Somalia, Abdulkadir fue recibido con homenajes oficiales, muestras de afecto popular y el reconocimiento de miles de compatriotas que lo consideran un símbolo del crecimiento del deporte en el país africano. Su exclusión del certamen no impidió que fuera celebrado como un representante de Somalia en la máxima competencia futbolística.

La deportación que lo dejó fuera del Mundial 2026

El incidente ocurrió cuando el árbitro aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami para incorporarse a las actividades previas al inicio del Mundial. Pese a contar con visa válida y pasaporte diplomático, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos determinaron que era “inadmisible” para ingresar al país.

Según trascendió, la decisión estaría vinculada a observaciones surgidas durante el proceso de verificación de antecedentes. Sin embargo, hasta el momento no se conoció una explicación oficial detallada sobre los motivos que derivaron en su deportación.

El propio Abdulkadir aseguró que poseía toda la documentación requerida para viajar y manifestó su desconcierto por una resolución que considera injustificada.

La posible confusión con un líder de Al Shabab

Tras regresar a Somalia, el árbitro intentó aclarar lo sucedido. Según explicó, una de las razones que podrían haber generado las sospechas de las autoridades estadounidenses es que comparte nombre con una figura vinculada al grupo extremista Al Shabab.

“Me preguntaron varias veces si alguna vez había conocido a representantes de Al Shabab. Les expliqué que no sabía nada de ese grupo militar y que solo estaba en Estados Unidos para hacer mi trabajo como árbitro”, relató.

Abdulkadir negó cualquier vínculo con organizaciones extremistas y sostuvo que nunca recibió una explicación clara sobre la decisión que lo dejó fuera del torneo.

Una carrera arbitral de prestigio internacional

A sus 34 años, Omar Abdulkadir es una de las figuras más reconocidas del arbitraje africano. Integrante del panel FIFA desde 2018, ha dirigido encuentros de gran relevancia en competiciones continentales e internacionales.

Su trayectoria alcanzó un nuevo reconocimiento en 2025, cuando la Confederación Africana de Fútbol (CAF) lo distinguió como el mejor árbitro masculino del continente. La designación para el Mundial 2026 era considerada la culminación de años de trabajo y la oportunidad de marcar un hito histórico para Somalia.

Polémica por las restricciones migratorias de Estados Unidos

El caso de Abdulkadir se produce en medio de un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses. Diversas federaciones y delegaciones vinculadas al Mundial han denunciado dificultades para obtener visas o ingresar al país anfitrión.

Entre los episodios más comentados figuran las quejas de la Federación de Fútbol de Irán por la negativa de visados a integrantes de su delegación, además de reportes sobre restricciones que afectaron a representantes de Irak y aficionados provenientes de Marruecos.

Aunque la FIFA ha señalado que las decisiones migratorias corresponden exclusivamente a la soberanía de los países organizadores, la situación ha generado cuestionamientos sobre el impacto de estas medidas en un evento que históricamente promueve la integración y el intercambio entre naciones.

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