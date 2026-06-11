GRAN NOTICIA: “ES UN PASO IMPORTANTE PARA HACER REALIDAD LA RUTA 13 HASTA VILLA ÁNGELA” EXPRESÓ ZDERO

FONPLATA aprobó el financiamiento para las obras de pavimentación de los tramos 3 y 4 de la Ruta Provincial Nº 13. Ahora resta la gestión del aval soberano para avanzar hacia el llamado a licitación.

El gobernador Leandro Zdero destacó hoy la aprobación por parte del Directorio de FONPLATA del financiamiento para el “Programa de Fortalecimiento de Corredores Viales de la Provincia del Chaco- Obras Básicas y Pavimentación de la Ruta Provincial Nº 13 (Secciones 3 y 4)”, una obra estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo del sudoeste chaqueño. “Es un paso importante para hacer realidad la Ruta 13 hasta Villa Ángela. Lo habíamos anticipado y hoy tenemos una noticia muy importante para todos los chaqueños”, destacó el mandatario provincial al conocerse la decisión adoptada durante la reunión de Directorio realizada en Bolivia.

La aprobación del organismo internacional representa un avance clave para concretar la pavimentación del tramo comprendido entre Charadai y Villa Ángela, una demanda histórica de las comunidades de la región. Tras esta instancia, resta la obtención del aval soberano del Estado Nacional, trámite que ya se encuentra en gestión, para posteriormente avanzar con el llamado a licitación de la obra.

Durante la reunión, celebrada en la semana del aniversario de FONPLATA, el Directorio abordó distintos temas vinculados a la agenda institucional y aprobó nuevas iniciativas orientadas a fortalecer la integración regional y el desarrollo de infraestructura en los países miembros. En ese marco, se dio luz verde al programa destinado a la provincia del Chaco, cuyo objetivo es mejorar la conectividad, la transitabilidad y la seguridad vial, contribuyendo al desarrollo económico y social y fortaleciendo la integración territorial.

Las obras contemplan la pavimentación de los tramos priorizados de la Ruta Provincial Nº 13, permitiendo reducir los tiempos y costos de viaje, mejorar las condiciones de circulación y disminuir la siniestralidad vial, beneficiando tanto a los habitantes de la región como a los sectores productivos que utilizan este corredor estratégico.

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta aprobación constituye un paso fundamental para avanzar con una obra largamente esperada, que potenciará el desarrollo de numerosas localidades y consolidará la integración del sudoeste chaqueño con el resto de la provincia

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