CONTROL RURAL INTERCEPTARON UNA CAMIONETA POR SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY DE GANADERIA PROVINCIAL

Ocurrió en un control vehicular e identificación de personas.

Este martes, cerca de las 11:30, efectivos de la comisaría local detuvieron la marcha de una camioneta Ford que circulaba por la zona. El rodado era conducido por un hombre de 26 años, quien viajaba acompañado por un ciudadano de 66.

Al verificar la caja del vehículo, los agentes constataron que transportaban un animal bovino. Consultado por la procedencia, el conductor, manifestó que era de su propiedad y que poseía la documentación correspondiente para consumo, aunque no la llevaba consigo en ese momento. Señaló además que trasladaba el animal hacia su domicilio para su posterior faena y que regresaría a su lugar de origen para regularizar los papeles.

Ante ello, el personal policial se comunicó con la División Rural de La Leonesa, desde donde se revisaron libros y registros. Tras las consultas, se confirmó que la información brindada por el hombre era verídica y que el animal efectivamente estaba registrado.

