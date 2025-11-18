BARRIO NUEVO AMANECER 2  APREHENDEN A UN HOMBRE ACUSADO DE AGREDIR A SU EXPAREJA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hecho ocurrió el viernes y este martes el sospechoso fue individualizado y demorado.

Una mujer de 28 años denunció haber sido agredida por su expareja, un hombre de 33 años, durante una discusión ocurrida días atrás en el barrio Nuevo Amanecer II. Según la denuncia, el hecho ocurrió el 14 de noviembre, alrededor de las 9 de la mañana, cuando el acusado la atacó físicamente. Personal de la Comisaría Quinta logró identificarlo y trasladarlo tras una orden del Equipo Fiscal N.º 9.

La Justicia dispuso mantener las medidas correspondientes y notificar al presunto autor de su situación legal.

