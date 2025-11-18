FONTANA DETIENEN A UN MUJER QUE SUSTRAJO SILLAS DE PLÁSTICO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ocurrió en el barrio Puerto Vicentini.

Este martes a las 14:25, una mujer dio aviso a las agentes de la Comisaría Segunda de Fontana de un robo en su casa, una mujer había ingresado por el ventiluz y sustrajo dos sillas de plástico.

Por ello, los funcionarios comenzaron la investigación y demoraron a la sospechosa con las dos sillas. Posteriormente la mujer de 28 años fue notificada de su aprehensión en la causa supuesto hurto y quedó alojada en la Comisaría.

