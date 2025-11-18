RESISTENCIA COMISARIA DÉCIMA: RECUPERARON HERRAMIENTAS DE UN TRABAJADOR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intentaba venderlas en el barrio Toba.

Un hombre de 50 años denunció que dejo estacionada su Toyota Hilux, en la calle Andreani al 35, Resistencia y durante la madrugada del martes personas desconocidas le sustrajeron dos cajas de herramientas desde la cajuela del vehiculo.

Inmediatamente los efectivos de la ComisarÍa Décima, comenzaron sus tareas. Recibieron información a eso de las 12, que un hombre intentaba comercializar las herramientas en el barrio Toba. Por ello, se dirigieron al barrio y en pasaje Curz Roja observaron a un hombre con las cajas.

Al notar la presencia policial el sujeto abandono las herramientas y se dio a la fuga. Seguidamente, en la unidad policial el secuestro fue entregado a su dueño.

La investigación continua para dar con el autor.

Relacionado